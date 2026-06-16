大阪府大東市発注の工事で業者に便宜を図った見返りに物品を受け取ったとして、府警は１６日、同市市営住宅管理課主査の佐野公彦容疑者（４８）（大東市）を収賄容疑で、建設会社代表の男（３５）（同市）を贈賄容疑でそれぞれ逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、佐野容疑者は同市の市営住宅の修繕工事で便宜を図った見返りに、昨年１２月、建設会社代表の男から自転車など計５点（約１７万円相当）