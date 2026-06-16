FIFAワールドカップ2026で日本代表は、きのうの初戦で強豪オランダと激闘を繰り広げ、引き分けで勝ち点1をあげました。こうした中、注目を集めているのが代表チームのユニフォームなど、応援グッズです。富山県内でも人気が高まっています。「中村のシュート、日本同点！」オランダ戦で日本代表は、2度リードされながらもいずれも追いつき、強豪相手の引き分けで貴重な勝ち点1を得ました。日本代表