ご飯を食べている大型犬の目の前で、女性が襲われていたら助けてくれるのかを検証した飼い主さん。すると、想像以上に欲望に忠実な反応がTikTokで話題に！その様子は、記事執筆時点で147万回以上も再生され、「それどころじゃないw」といった声が寄せられました。 【動画：『悪者に襲われたら、愛犬はご飯中でも助けてくれるのか？』を検証→『追い返してくれる』と思いきや…衝撃の展開】 わんこの前で女性が襲われていたら