父の日の食卓に「牛肉」の新習慣を提案する。豪州産牛肉「オージー・ビーフ」の普及促進活動を行うミート・アンド・ライブストック・オーストラリア（MLA）では「もう父の日！」を合言葉に、家族で囲む食卓をより豊かにするべく「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」を5月25日〜6月21日にかけて実施中だ。6月16日に行われた発表会で、MLAのトラヴィス・ブラウン駐日代表は「オージー・ビーフが支持されて