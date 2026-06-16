柏レイソルは16日、MF角田惠風が藤枝MYFCへ期限付き移籍することを発表した。なお、移籍期間中は柏と対戦する公式戦には出場できない。現在22歳の角田は、横浜F・マリノスのアカデミーを経て慶應義塾大へ進学。高い技術と戦術理解度を兼ね備えたMFとして評価され、2026シーズンに柏へ加入した。プロ1年目の今季はトップチームでの出場機会を得られず、新天地で経験を積むことを決断。J2で戦う藤枝で実戦経験を重ね、さらなる成長を