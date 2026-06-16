チュニジアサッカー連盟は16日、同国代表の監督にエルベ・ルナール氏が就任することを発表した。チュニジア代表は今年1月にアフリカ・ネーションズカップの結果を受け、サミ・トラベルシ前監督を解任。元フランス代表MFでコートジボワール代表などを率いたサブリ・ラムシ氏を後任として招聘し、3月のインターナショナルマッチウィークではハイチ代表に1-0、カナダ代表とのゲームをスコアレスドローで終え、1勝1分の成績を残してい