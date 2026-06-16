アメリカ代表とのワールドカップ初戦で1-4の大敗を喫したパラグアイ代表に対し、同国のレジェンドGKホセ・ルイス・チラベルト氏が厳しい言葉を投げかけている。『MARCA』が伝えた。1998年大会と2002年大会でパラグアイ代表としてワールドカップに出場したチラベルト氏は、今回の敗戦について監督のグスタボ・アルファロに責任があると指摘した。「責任はアルファロにある。試合が始まれば相手が何をしようとしているのかを読み取ら