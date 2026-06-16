きょう山形県最上町の小学校では、特産のアスパラガスを使った給食が提供され、生産者と児童が一緒に給食を食べて交流を深めました。 【写真を見る】「めっちゃうまい！」きょうの給食は町の特産・アスパラガス！生産者と児童が一緒に食べて交流深める（山形・最上町） 最上町立向町小学校では、町特産のアスパラガスの魅力を知ってもらおうと、５月下旬から毎週、アスパラガスが給食に出ています。 きょうは、生産者が学校を訪