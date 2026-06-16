アマゾンは、Amazonプライム会員向けの大型セール「プライムデー」を7月10日～13日に開催する。今年は昨年を上回る300万点以上の商品が特別価格となる。本セールに先立ち、7月7日からは先行セールも開始する。 アマゾンジャパン バイスプレジデント プライム・マーケティング事業統括本部長 鈴木浩司氏とHANA 日用品からデバイスまで300万点以上がセール対象に 今年のプラ