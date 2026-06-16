１９６４年に発生した新潟地震からきょうで６２年が経ちます。山形県鶴岡市の小学校では避難訓練と追悼式が行われ、被災者の冥福を祈りました。 【写真を見る】新潟地震から62年「1日1日を大切に生きていきたい」被災者が残した教訓胸に小学校で避難訓練と追悼式（山形・鶴岡市） 「避難訓練避難訓練緊急地震速報が出されました。机の下に身を隠しその場で安全な方法で身を守り強い揺れに備えてください」 机の下に潜り