国内最高峰のハンドボールリーグ・リーグH(エイチ)のハニービー石川の選手らが16日、北陸放送を訪れ、13日まで行われたプレーオフを振り返り、来シーズンに向けての決意を新たにしました。ハニービー石川は、レギュラーシーズンを11チーム中4位で終え、5位以内が出場できるプレーオフに駒を進めましたが、13日に行われた準決勝で惜しくも敗れ、女王の座奪還はなりませんでした。応援してくれる方への感謝の気持ち胸に、必ず日本一