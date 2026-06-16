4月、福井県坂井市の駐車場で男性2人から現金およそ4000円を脅し取った上、暴行を加えたとして、石川県と福井県の10代と20代の男女8人が逮捕されました。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、小松市の27歳の無職の男と、七尾市の21歳の無職の男の他、金沢市と羽咋市、志賀町の16歳と19歳の少年少女ら合わせて8人です。警察によりますと、8人は4月5日の未明、福井県坂井市の雄島橋近くにある駐車場で、福井県の10代の男性2人からガソリ