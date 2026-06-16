女子バレーの日本代表チームが、薩摩川内市で強化合宿を行っています。16日、歓迎式が行われ、黒毛和牛などの激励品が贈られました。女子の日本代表チームは、16日から薩摩川内市でこれからの国際大会に向けた強化合宿を行っています。合宿に参加しているのは、選手10人でエースの石川真佑選手らは、現在行われているネーションズリーグのフィリピンラウンドに出場中です。歓迎式では黒毛