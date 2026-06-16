来館者が年間200万人を超え、観光名所となっている「金沢21世紀美術館」など、金沢市内の文化・スポーツ施設で二重価格の導入が検討されています。地元住民と観光客で価格を分ける二重価格の導入は全国の観光地で進んでいて、金沢市の村山卓市長は、対象施設や価格について、2026年度内に方向性を定める考えを示しました。金沢市によりますと、光熱費の高騰などの影響を受け、金沢市内57の文化・スポーツ施設の維持管理コストは201