歌手の岩崎良美（65）が16日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。還暦すぎて大学院で学んでいることを明かした。昨年、デビュー45周年を迎えたばかりの岩崎。還暦間近の2021年4月に桜美林大学大学院修士課程に入学、現在も経営学を学んでいる。リスナーから「大人になってから改めて学ぶことで、新たに見えてきた景色は何かありますか？」と質問が寄せられる中、岩崎は「