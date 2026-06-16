チュニジア・サッカー協会は16日、公式インスタグラムで同国代表のサブリ・ラムシ監督（54）の解任とフランス人のエルベ・ルナール氏（57）の監督就任を正式発表した。チュニジアは14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグF組初戦でスウェーデンに1―5と大敗していた。異例のW杯期間中の監督交代劇の経緯とは。チュニジアはW杯開幕前に行われたベルギーとの国際親善試合で0―5と大敗。不安を残