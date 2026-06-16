お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が16日、都内で行われたおかゆの新曲「サヨナラ嘘／愛の道草」発売記念イベントに登壇。“歌手デビュー”を果たし、今後の目標を語った。【写真】素敵！のびのびとデュエットを披露する塙宣之&おかゆ「愛の道草」は、塙と壇蜜がW主演を務める映画『愛の道草』（今冬公開予定）の主題歌。温かさと切なさを兼ねたムード歌謡となっている。イベントでは「愛の道草」を、シンガーソングライター