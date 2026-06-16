高市政権が掲げるAI・半導体など戦略17分野の人材育成に向けて、政府はきょう（16日）初めて省庁横断の連絡会議を開き、尾崎官房副長官はリスキリング支援の加速を指示しました。尾崎正直 官房副長官「17の戦略分野、およびそれを支える社会インフラ関連分野において必要な人材を育成確保することは、成長戦略を実行し、高市政権が掲げる強い経済実現の大前提となるものであります」連絡会議で議長を務める尾崎官房副長官は、