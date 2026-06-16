チュニジア・サッカー連盟は日本時間１６日、同国代表の監督にエルヴェ・ルナール氏が就任することを発表した。同連盟の公式インスタグラムで、今回のＷ杯終了までの期間で、同日から指導にあたるとしている。また大会後に今後に関しての交渉をするとしている。日本時間２１日の日本戦で指揮を執ることになる。ルナール氏はフランス出身。モロッコなど複数国で代表監督の経験がある。直近のＷ杯では、２０１８年ロシア大会では