サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信し、14日（日本時間15日）のFIFAワールドカップ（W杯）の解説について振り返った。本田は日本の1次リーグ初戦で、NHKの解説を担当。チームはオランダに2度にわたりリードを許しながら、攻守に粘り強いプレーを発揮。2−2のドローに持ち込み、勝ち点1を分け合った。白熱した一戦の中で視聴者が注目したのが、本田と実況を務めた小宮山晃義ア