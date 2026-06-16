ストーカー加害者に対して医療機関への受診を促す取り組みを強化するため、警視庁はきょう、東京公認心理師協会と協力するうえでの確認書を締結しました。警視庁 生活安全部宇田川佳宏 部長「警視庁といたしましては、引き続き、関係機関、団体との緊密な連携を図りながら、ストーカー対策を強力に推進し、被害者の安全確保に努めてまいります」一般社団法人東京公認心理師協会西脇喜恵子 会長「私ども心理専門