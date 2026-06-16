６月２１日の東京・芝１８００メートルでデビュー予定のダノンコレクト（牡２歳、美浦・森一誠厩舎、父ダノンスマッシュ）は、２つ上の半兄ダノンエンブレムが東京で全３勝を挙げており、血統背景からも舞台適性は高そうだ。１１日の１週前追い切りは荻野極騎手が美浦・Ｗコースで騎乗して、５ハロン６６秒４―１１秒３の好時計。プロミスライン（３歳未勝利）を３馬身追走。直線では鞍上の指示にしっかりと反応し、鋭く伸びて