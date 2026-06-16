今年も本格的な出水期を迎えています。 【写真を見る】増水した川から人命を救うビデオやドローン使い、現場映像を警察署へ熊本県警が合同訓練 警察が、大雨で増水した川での救助活動を想定した合同訓練を行いました。 ボートの扱いを確認 熊本県警 機動隊員「手だけじゃなくて、体全体で漕いでいます」 訓練では、機動隊員が所轄の署員にボートの扱い方を指導。大雨で増水した川の中に救助を待つ人が