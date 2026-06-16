歌手のあの（年齢非公表）と、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が16日、都内でアニメ映画「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（26日公開、監督追崎史敏）の公開直前イベントに登壇した。主題歌とオープニング曲を担当し、声優も務めている2人。観客の前でオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」をサプライズ歌唱し会場を沸かせた。粗品は声優のオファーについて「めっちゃう