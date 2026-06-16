「ナフサ不足」が関係あるのでしょうか。熊本県玉名郡玉東町で農業用コンテナが盗まれた事件で、コンテナをネット販売していたとして、男が逮捕されました。玉東町の農業資材置き場から5月、ミカンの運搬などに使うコンテナおよそ700個が盗まれました。■玉名署そして、警察は16日、和歌山県の自称アルバイト、山際 彪容疑者26歳を詐欺の疑いで逮捕しました。山際容疑者は5月20日、インターネットの掲示板で玉東町のコンテナ