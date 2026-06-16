高市首相とアメリカのトランプ大統領が、フランスで開かれているG7サミットの会場で、短時間、懇談したことが日本テレビの取材でわかりました。両首脳による懇談は、現地の午前中に行われたウクライナ情勢に関するセッションのあと、会場にそのまま残り、着席形式で行われました。政府関係者によりますと、高市首相はアメリカとイランの覚書の合意に対する歓迎の意をトランプ大統領に直接伝えたほか、日米間の幅広い議題について意