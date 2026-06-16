G7サミットの開催地フランスを訪れているトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したと明らかにしました。G7サミットでも中東情勢についての議論が焦点になっています。そのサミット会場から、パリ支局の佐藤篤志記者が解説します。◇――今回のサミットは、どこに1番注目していますか。最大の注目は、やはりトランプ大統領の言動です。15日にトランプ氏が到着した時、メディアセンターで取材していたので