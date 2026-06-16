三島由紀夫賞（通称：三島賞）は、昭和を代表する文豪・三島由紀夫の業績を記念して1987年に創設された文学賞。新潮社が新しい才能を発掘すべく、芥川賞と同種のカテゴリーを要求して打ち出した賞として知られている。文学の新たな可能性を開拓する、先鋭的でみずみずしい感性を持った受賞作が並ぶことでも注目を集め続けている賞なのだ。本記事では、最新の受賞作品からさかのぼり、歴代三島由紀夫賞作品を一挙紹介！ぜひチェッ