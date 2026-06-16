市川 栞キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 天気のポイント 小野：あす17日も晴れますが、あさって18日からはくもりや雨の日が続くでしょう。最高気温は17日からは高めですが、21日・日曜日からは、平年並みでしょう。 17日(水)の予想天気図 小野：あす17日の予想天気図です。高気圧に覆われます。前線はこの位置です。 18日(木)の