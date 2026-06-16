【漫画】本編を読む好きな人とずっと一緒にいたいと願うのは当然なことだが、もし実現できたとき、仕事や生活、将来への不安などにより想像していたものとは違っていて思いが変わることもあるだろう。『はなまる・エントロピー』（みぞグミ絵璃/幻冬舎コミックス）は、そんな「好きだけではどうにもならない苦しさ」を、ファンタジーな設定を通して繊細に描いた作品だ。主人公の千穂は仕事が大好きな女性。一方のナツは、千穂