11人きょうだいの長女で“大家族育ち”として知られる女優に、“別人説”が浮上する事態となっている――。その女優とは北乃きい（35）。7月16日スタートの新ドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』（TBS系）で、THE RAMPAGEの藤原樹（28）とダブル主演を務めることが発表された。同作は、あいざわあつこ氏の同名漫画が原作。北乃が演じる専業主婦・沙耶香と、藤原が演じる弁護士の夫である慎司は、互いを思い合う理想的な夫婦だっ