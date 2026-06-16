【モデルプレス＝2026/06/16】タレントの川崎希が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】元AKB3児のママタレ「家庭菜園の野菜使うの健康的」金箔唐揚げ入り弁当◆川崎希、手作り弁当披露川崎は「お弁当作り」と記し、お弁当を作る様子を撮影した動画と写真を投稿。フライパンで小松菜とひき肉を炒める様子や「また朝から揚げ物」と唐揚げをカリッと揚げる様子などが収められている。「完成〜