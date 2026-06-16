【モデルプレス＝2026/06/16】モデルの高垣麗子が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女への手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】46歳ママモデル「丸いのに詰め方上手」雑穀米に海老カツ…長女への丸い曲げわっぱ弁当◆高垣麗子、長女への手作り弁当公開高垣は「今日のお弁当」とつづり、彩り豊かな弁当の写真を投稿。雑穀米に海老カツ、人参とツナのしりしり、枝豆が丸いわっぱ弁当箱にバランスよく詰めら