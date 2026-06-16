【モデルプレス＝2026/06/16】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「彩り綺麗で完璧」旬の食材使った子どもたちへの弁当◆飯田圭織、旬の食材使った子どもたちへの弁当披露飯田は「火曜日のお弁当」と記し、子ども2人分の弁当の写真を投稿。ふんわりとした卵に包まれたオムライス、塩麹と米粉を使った唐揚げ、旬のズ