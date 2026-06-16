【モデルプレス＝2026/06/16】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のNICHOLASが6月15日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた肉体を披露し、反響を呼んでいる。【写真】グローバルグループメンバー「色気すごい」上裸で“彫刻レベル”筋肉美披露◆NICHOLAS、引き締まった筋肉美を披露NICHOLASは、自身初のファッションプロジェクト「WENO-ISM」撮影でのオフショットを多数投稿。撮影中の様々な場面とともに、引き締