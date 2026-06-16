ITZY・イェジが、東京でのオフショットを公開し、ファンをときめかせた。イェジは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】イェジ、日本のコンビニ“人気フード”を食べ話題に公開された写真には、日本のコンビニエンスストアで買い物を楽しむイェジの姿が収められている。サンリオのキャラクター・クロミのチョコレートを手に、お菓子売り場の前でウインクを決めるなど、愛らしい魅力を振りまいた。ま