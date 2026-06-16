焼肉チェーンの「牛角」は、6月22日から7月14日までの平日限定で、「焼肉酒場セット」注文者を対象に「スタミナWガーリックカルビ」(ハーフサイズ)を1人1皿無料で提供するキャンペーンを実施する。〈平日限定の人気メニュー「焼肉酒場セット」〉「焼肉酒場セット」は、1人前2,178円（税込)で楽しめる平日限定メニュー。「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計200gの焼肉に加え、「2時間飲み放題」と「無限枝豆(枝豆食べ放題