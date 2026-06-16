【モデルプレス＝2026/06/16】元モーニング娘。の加護亜依が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。【写真】38歳元モー娘「星型のおかず気になる」中2娘への彩り豊かな運動会弁当◆加護亜依、娘への運動会弁当披露加護は「運動会頑張って娘ちゃん」とメッセージを添え、中学2年生の娘のために作った弁当の写真を投稿。ふりかけがのったまん丸のおにぎり、カラッと揚がった唐揚げ、だし巻き卵、