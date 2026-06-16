6月17日発売のanan2500号「王道エンタメの矜持」特集では、オペラの名作『蝶々夫人』をモチーフとし、ベトナム戦争とその戦禍に翻弄される人々、そしてサイゴン陥落の混乱と悲劇の物語を描いたミュージカル『ミス・サイゴン』をピックアップ。一度聴いたら忘れられない豊かな旋律、時を超えて人々の心に訴えかける鮮烈な演出で描いた名作ミュージカルの一つである本作が今秋、4年ぶりの再演を迎えます。そこでエンジニア役、キム役