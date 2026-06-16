気になる男性との初デートや数回目のデートでは、どこに連れていってくれるかでその人の本気度や誠実さが見えることがあります。もちろん、場所そのものが全てではありませんが、付きあう前だからこそ「どこに誘われたか」には注意しておきたいものです。今回は「彼の選ぶデート場所でわかる、付きあうのが危険な男性」について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。恋愛の落とし穴にハマらないためにも、ぜひチェックして