愛称｢RYOBI ARENA｣に決まった岡山大学の体育館 岡山大学の体育館に新たに愛称が付きました。大学の施設のネーミングライツを取得する企業の狙いとは？ 新たに愛称が付いたのは岡山大学津島キャンパスにある「第2体育館」です。両備ホールディングスがネーミングライツを取得し、愛称は「RYOBIARENA」となりました。 契約期間は2029年5月末まで。金額は非公表ですが、岡山大学は最低契約額とし