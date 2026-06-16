【ちみっこDD クルル】 7月26日 発売予定 価格：88,000円 ボークスは、「ファイナルファンタジーXIV」のキャラクター、クルルをドルフィードリーム化した「ちみっこDD クルル(Krile)」を発売する。価格は88,000円。 販売は、7月26日に京都パルスプラザで開催される「ホームタウンドルパ京都21」での会場販売を皮切りに、全国のボー