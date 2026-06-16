佐賀県唐津市の川で、中学生が死亡する水難事故が発生しました。事故があったのは、2つの川が合流する地点です。専門家は、そこに予測できない危険があると指摘します。 ■平山翼記者「関係者によりますと、中学生のグループはこの岸から川に入り、2・3歩歩くと急に深くなったということです。」警察などによりますと、15日午後、唐津市相知町相知の厳木川で「12歳の男の子が川に沈んでいる」と119番通報がありました。