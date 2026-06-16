ガソリン価格のカルテル問題で、体制を刷新した県石油商業組合の吉田新理事長が16日、阿部知事の元を訪れました。「業務改善計画書に沿って、信頼回復を図っていく」としています。県石油商業組合吉田和生理事長「一連の対応の面でご迷惑かけまして、大変申し訳ございませんでした。本日は、その後の経緯とか方針、今後の改善方針というところをご説明したくお伺いいたしました」阿部知事を訪ねたのは、6月3日に就任した県石油商