シーズンを迎えているネマガリダケですが、県内では遭難が相次いでいます。長野県山ノ内町では、15日から男性(72)が行方不明となっていましたが、16日に発見されました。中村柊斗記者「ここに車を止めて、入っていったとみられています」一時行方不明となったのは、下高井郡山ノ内町に住む男性(72)です。男性は15日午前9時ごろから、同僚と3人でネマガリダケを採るために志賀高原の笠ヶ岳の山林に入りましたが、集合時間にな