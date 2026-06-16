16日午前、伊那市長谷の市道にしゃがんでいた女性(94)が、車にはねられ死亡しました。消防によりますと、16日午前9時46分ごろ、事故の当事者を名乗る女性から「高齢の女性をひいてしまった」などと通報がありました。事故があったのは伊那市長谷非持の市道で、警察によりますと、普通乗用車が道路上でしゃがんでいた伊那市長谷の女性(94)をはねたということです。女性は、伊那市内の病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認