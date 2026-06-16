＜スタジオ＞（コメンテーター news zero メインキャスター藤井 貴彦 氏）静岡目線のコーナーです。皆さんねこんなメール届いたことありませんか？ちょっとご覧ください。結構漢字が多くて、怖い感じの内容なんですよ。「徴収管理事務センター差し押さえ予告通知書」とか、「未払いのお知らせ」とか、「返金情報確認のお願い」といったもの。こういうのが届いているということ、澤