厳冬の季節を迎え、村民の家を訪れて水道管の防寒・保温対策の状況を確認する王浩さん。（１月１６日撮影、棗荘＝新華社記者／李志浩）【新華社済南6月16日】中国山東省棗荘（そうそう）市の藤花峪村は近年、人口流出や高齢化に直面している。若者をどう呼び戻し、村民の収入をどう増やすかが、農村振興の大きな課題となっている。2000年生まれの王浩（おう・こう）さんは、村の共産党支部書記と村委員会主任を務める。同省でも