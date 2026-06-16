ランコムから、美しいツヤと発色、そしてうるおいを兼ね備えた新作ティントリップ「ラプソリュルージュグレーズティンテーション」が登場します。1990年から愛され続けるアイコンリップシリーズの新製品として、2026年7月3日（金）より全国発売。86％スキンケアベースの贅沢な処方で、メイクアップとリップケアを同時に叶える注目アイテムです。全8色の豊富なカラーバリエーションにも