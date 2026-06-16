お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと、東貴博（56）が16日、火曜パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。社会人特別入試で入学した駒大法学部政治学科を3年で中退した理由を明かした。この日は歌手の岩崎良美がゲスト出演。岩崎は還暦間近の2021年4月に桜美林大学大学院修士課程に入学、経営学を学んでいる。東も、同年に社会人特別入試で受験に挑戦した駒大法学部政